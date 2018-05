POL-LIP: Lage. Fahrraddiebe flüchteten.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen drangen Einbrecher in ein Fahrradfachgeschäft an der Detmolder Straße ein. Sie hatten es offensichtlich auf hochwertige E-Bikes bzw. Pedelecs abgesehen. Zeugen beobachteten gegen 01.30 Uhr zwei männliche Personen, die sich auf dem Grundstück des Fachgeschäftes zwischen dem Marktkauf und dem Baumarkt bewegten und offensichtlich schon etliche Räder nach draußen geschoben und dort abgestellt hatten. Als auch die Täter merkten, dass sie aufgefallen waren, rannten sie zur Detmolder Straße und fuhren mit einem hellen Transporter, ähnlich eines VW Caddys oder etwas größer, in Richtung Detmold davon. Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits Fahrräder in das Fahrzeug eingeladen hatten, kann noch nicht gesagt werden. Das KK Lage bittet nun mögliche Zeugen, denen die Personen oder denen das besagte Fahrzeug auch aufgefallen ist, sich zu melden. Hinweise bitte unter 05232 / 95950.

