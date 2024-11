Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: EN-Kreis: Neuer Direktionsleiter der Direktion Kriminalität - Martin Zabek stellt sich vor

Bild-Infos

Download

EN-Kreis (ots)

Bereits zum 01. Oktober wechselte Kriminalrat Martin Zabek in den Ennepe-Ruhr-Kreis und wurde Direktionsleiter der Direktion Kriminalität. Damit tritt er die Nachfolge von Kriminaloberrat André Pieper an. Seine berufliche Laufbahn begann in der Polizeiinspektion Witten. Anschließend wurde er Teil der Fahndungsgruppe Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Auch in weiteren Behördenprojektgruppen des LKA war er tätig und bevor er sein Studium für den höheren Dienst anfing, war er zuletzt Gruppenleiter. Nach Beendigung seines Studiums hat er seine erste Verwendung in der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis angetreten. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und sehe sie als eine wichtige Verantwortung, die ich mit dem Ziel übernehme, die Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung in der Region weiter zu stärken", betont der 42-jährige Bochumer und Vater von drei Kindern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell