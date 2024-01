Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in ein Reihenhaus im Kiefernweg

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster eines Reihenhauses auf und gelangten so in das Haus. Hier wurde der gesamte Wohnraum vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld, bevor sie in unbekannter Richtung flüchteten.

