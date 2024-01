Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Schulstraße

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, in der Zeit von 13 Uhr bis 16.30 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als ihnen dieses nicht gelang flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung ohne Beute.

