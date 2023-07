Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Integrative Verkehrskontrollen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen fanden in unterschiedlichen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises integrative Verkehrskontrollen in Zusammenarbeit mit anderen Behörden statt. Zusammen mit dem Zoll, mit Mitarbeiter*innen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes und der Bezirksregierung Arnsberg wurden Verkehrsteilnehmer*innen in den unterschiedlichen Fachbereichen genauestens unter die Lupe genommen. Was das genau bedeutet?

Im Mittelpunkt der Kontrollen mit dem Hauptzollamt Dortmund standen Überprüfungen in Bezug auf Schwarzarbeit und die Befragung der LKW-Fahrer*innen bezüglich Entlohnung/Mindestlohn. Es wurden insgesamt neun Verstöße geahndet.

Mit dem Veterinäramt standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. vorhandener Kühlketten, Sauberkeit und Hygienevorschriften, Ladungssicherung sowie Ausrüstung Fahrer/Fahrzeug im Zentrum. Hier wurde ein Fahrzeuge beanstandet und ein Verstoß geahndet.

Mit Mitarbeiter*innen der Bezirksregierung standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. Sozialverschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie Ausrüstung Fahrer/Fahrzeug und sonstige Verstöße im Fokus. Hier wurden seitens der Fachlichkeit zwei Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell