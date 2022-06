Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Dortmunder bei Kontrolle mit Alkohol aufgefallen

Gevelsberg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt eine Streifenbesatzung am Montagabend, gegen 23:45 Uhr, einen VW auf der Mittelstraße an. Der 44-jährige Dortmunder konnte den Beamten auf Aufforderung keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der weiteren Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers, ein durchgeführter Test verlief deutlich positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer ermittelt.

