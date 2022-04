POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus in der Isenbergstraße

Hattingen (ots) - Am Freitag, den 08.04.2022, gegen 0 Uhr gelangten unbekannte Täter mittels Aufhebeln eines Fensters in eine Hochparterre-Wohnung und durchwühlten diese vermutlich nach Wertsachen. Hier entfernten der oder die Täter einen Einbausafe aus der Wand und verließen im Anschluss die Wohnung unerkannt über ein Fenster. Rückfragen bitte an: ...

