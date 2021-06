Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zwei Verkehrsunfälle am Montag mit Verletzten

Schwelm (ots)

Am Montag kam es im Schwelmer Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden. Am Morgen war ein 87-jähriger Schwelmer mit seinem Ford auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung zur Gerichtstraße wollte er nach links in diese abbiegen und übersah dabei die 86-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn der Gerichtsstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Wuppertaler bei einem Verkehrsunfall auf der Haßlinghauser Straße leicht verletzt. Als er neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn stand, um sein Fahrzeug zu verschließen, wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am rechten Arm getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Wuppertaler merkte sich das Kennzeichen des Fiats. An der Halteranschrift konnte der 64-jährige Gevelsberger angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

