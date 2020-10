Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 54-Jährige die Kreuzung Talstraße / Carl-Vom-Hagen-Straße in Schwelm. An einer rotzeigenden Ampel musste sie verkehrsbedingt warten, als ein 46-jähriger Wuppertaler in einem roten Ford ungebremst auf sie auffuhr. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Verursacher alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Geschädigte wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

