FW-MG: Live dabei: 2. "Twittergewitter" der Berufsfeuerwehren Feuerwehr Mönchengladbach beteiligt sich am 11. Februar an bundesweiter Medienaktion

Aus Anlass des europaweiten Notruftags am Dienstag, 11. Februar 2020, lassen rund 50 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland die Bevölkerung zum zweiten Mal live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem Alltag mit Einsätzen, Ausbildungen und Informationen teilhaben. Auch die Feuerwehr Mönchengladbach beteiligt sich am zweiten bundesweiten "Twittergewitter". Wir werden unter dem Hashtag #Mönchengladbach112 Einblicke in den Alltag unserer Feuerwehr liefern. Unter dem bundesweiten Hashtag #112live sind die Berufsfeuerwehren am 11. Februar von 8 bis 20 Uhr auf Twitter präsent. In diesem Jahr sind wir erstmals dabei, um unseren neuen Kommunikationskanal für Themen aus dem Einsatzalltag darzustellen. Ebenfalls wird über die korrekte Nutzung des Notrufs informiert. Die Beiträge der Feuerwehr Mönchengladbach sind unter www.twitter.com/feuerwehrmg auch ohne Anmeldung sichtbar.

