Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch im Falkenweg

Schwelm (ots)

Am Sonntag (20.09.2020) versuchten Unbekannte in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie versuchten über einen von der Straße aus nicht einsehbaren Zugang in das Haus zu gelangen. An der Tür waren Hebelmarken sichtbar, in das Haus gelangten sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell