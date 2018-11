POL-EN: Ennepetal - Drei Ingewahrsamnahmen nach Streitigkeiten

Ennepetal (ots) - Am 24.11.2018, gegen 01.45 Uhr, verständigte eine Zeugin wegen lautstarker Streitigkeiten auf der Straße die Polizei. Die Beamten trafen auf der Königsberger Straße vier Jugendliche an, von denen sich eine 20-jährige Ennepetalerin und ein 23-jähriger Schwelmer in einer körperlichen Auseinandersetzung befanden. Bei dem Versuch, die beiden zu trennen, schlugen und traten beide in Richtung der Polizeibeamten. Die beiden mussten gefesselt werden und wurden in Gewahrsam genommen, Ein 26-jähriger Ennepetaler erklärte sich mit den beiden Beschuldigten solidarisch und weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung, die Einsatzstelle zu verlassen. Bei seiner Festnahme widersetzte er sich ebenfalls massiv, sodass schließlich auch er gefesselt und alle drei dem Polizeigewahrsam zugeführt wurden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell