POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Am 06.07.2018, um 10:00 Uhr, befährt ein 81-jähriger Ennepetaler mit seiner 80-jährigen Ehefrau mit einem Pkw, VW die Königsberger Straße in Ennepetal in Fahrtrichtung Milsper Straße. Auf Höhe einer Linkskurve beschleunigt der Ennepetaler zunächst unkontrolliert sein Fahrzeug und kommt anschließend mit dem Pkw abrupt zum Stehen. Aufgrund eines Bedienfehlers fährt der Ennepetaler anschließend rückwärts über mehrere Sperrpfosten gegen das Gitter einer Garagenwand. Hierdurch werden zwei weitere abgeparkte Pkw beschädigt. Es entsteht erheblicher Sachschaden am Pkw des Ennepetalers und der Garagenwand. Beide Personen werden anschließend mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Ennepetalers wird vor Ort abgeschleppt und sichergestellt.

