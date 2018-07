POL-EN: Herdecke - Fahrrad prallt gegen Lkw

Herdecke (ots) - Am 05.07.2018, gegen 07.35 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Dortmunder mit einem Fahrrad die Ender Talstraße in Richtung Wetter. In Höhe der Einmündung In der Schlage übersah er vermutlich einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw Daimler mit eingeschalteten Warnleuchten. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Noch am Unfallort wurde der 57-jährige von einem Notarzt versorgt, der ihn anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.

