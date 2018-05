POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit Verletzten

Sprockhövel (ots) - Am 01.05.2018, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Sprockhövelerin mit einem Pkw VW Caddy die Straße Löhener Straße in Richtung der Straße Bruch. In Höhe eines Wirtschaftsweges kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai eines 83-jährigen Wuppertalers. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer sowie zwei Kinder in dem Caddy leichte Verletzungen. Sie wurde alle mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

