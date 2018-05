POL-EN: Ennepetal - Sachbeschädigung an Pkw

Ennepetal (ots) - Am 01.05.2018, gegen 05.55 Uhr, beschädigen zwei dunkelgekleidete männliche Personen auf der Milsper Straße die Seitenscheibe und den Heckscheibenwischer eines am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Mazda. Ein Zeuge vernahm die Geräusche und beobachtete, wie die Täter gemeinsam zu Fuß in Richtung Lindenstraße flüchteten. Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

