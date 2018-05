POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf Parkplatz

Sprockhövel (ots) - Am 30.04.2018, um 15:15 Uhr, parkt eine 66-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw, Daihatsu, rückwärts aus einer Parkbox auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Schmiedestraße aus. Aufgrund eines augenscheinlichen Bedienfehlers werden hierbei der Pkw der Wuppertalerin sowie drei weitere Pkw auf dem Parkplatz teilweise stark beschädigt. 2 Fahrzeuge müssen durch den verständigten Abschleppdienst vor Ort abgeschleppt werden. Insgesamt werden neben der Fahrzeugführerin zwei weitere Personen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro.

