POL-EN: Schwelm - Tatverdächtigen festgenommen

Schwelm (ots) - Am 01.05.2018, gegen 04.00 Uhr, flexten drei oder vier dunkel gekleidete männliche Personen ein großes Loch in das Eingangstor eines Lebensmitteldiscounters an der Saarstraße. Bei ihrer Tat lösten sie einen Alarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. Eine Fahndung unter Beteiligung eines Hubschraubers wurde eingeleitet. Während der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten einen verdächtigen 44-jährigen Wuppertaler an. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizeiwache. Weitere Ermittlungen dauern an.

