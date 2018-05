POL-HRO: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung in Rostock

Rostock (ots) - Am 30.04.2018, gegen 17:45 Uhr, kam es aus bislang noch unbekannter Ursache in einer Wohnung in der Ahlbecker Straße in Rostock zu einem Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr stellte nach einem Bürgerhinweis in der betroffenen Wohnung eine angeschmorte und qualmende Matratze fest. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung schnell stoppen. Die 51-jährige Wohnungsinhaberin wurde durch die eingesetzten Kräfte zunächst ohne Bewusstsein im Badezimmer aufgefunden und kam nach der ersten medizinischen Behandlung vor Ort mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

