POL-EN: Hattingen - Pkw erfasst Fußgänger

Hattingen (ots) - Am 30.04.2018, gegen 13.30 Uhr, erfasste ein 66-jähriger Hattinger mit einem Pkw Hyundai beim Rangieren auf einem Firmengelände an der Straße Am Walzwerk einen Fußgänger. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 77-jährige Hattinger zu Boden und zog sich eine schwere Handverletzung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

