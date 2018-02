POL-EN: Schwelm - Polizei nahm Tatverdächtigen fest

Schwelm (ots) - Am 27.02.2018, gegen 16.15 Uhr, teilte ein Anrufer mit, dass soeben zwei auffällige männliche Personen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Barmer Straße in mehrere abgestellte Fahrzeuge schauten. In der Nähe des Einsatzortes trafen die Beamten die beiden Tatverdächtigen, einen 31-jährigen ohne festen Wohnsitz und einen 26-jährigen Gevelsberger, in einer Bäckerei sitzend an. Bei ihrer Überprüfung stellten sie fest, dass gegen die beiden Personen ein Haftbefehl vorlag. Als ihnen die Beamten dies erklärten, liefen beide sofort in Richtung Ausgang, wobei der 31-jährige festgehalten wurde. Sein namentlich bekannter Komplize lief in Richtung Wuppertal davon und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Weitere Ermittlungen dauern an.

