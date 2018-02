POL-EN: Wetter - Unfallflucht auf der Kaiserstraße

Wetter (ots) - Am 26.02.2018, zwischen 10.45 Uhr und 10.50 Uhr, prallte der Fahrer eines größeren Pkw Audi auf der Kaiserstraße in Richtung Kreisverkehr gegen den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Pkw VW Golf. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

