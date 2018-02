POL-EN: Sprockhövel - Weißer Pkw Audi Quattro entwendet

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 25.02.2018, 20.10 Uhr bis 26.02.2018, 07.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter vor einer Garage an der Straße In der Ley abgestellten weißen Pkw Audi SUV Quattro. Das Fahrzeug wurde 2011 erstzugelassen, hat einen Kilometerstand von etwa 110000 km und ist mit schwarzen Rückleuchten, einem schwarzen Kühlergrill und schwarzen Felgen ausgestattet.

