POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Bäckerei

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 26.02.2018, 18.00 Uhr bis 27.02.2018, 03.20 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einem Stein die Fensterscheibe einer Bäckerei an der Gevelsberger Straße ein. Sie kletterten in den Backraum und begaben sich in den Theken- und Küchenbereich, wo sie mehrere Schränke öffneten und durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

