POL-H: 22-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Hannover (ots) - Nachdem ein 22 Jahre alter Mann gestern Morgen, 16.11.2017, gegen 08:10 Uhr, an der Limmerstraße (Linden-Nord) einen 35-jährigen Messegast ausgeraubt hat, wird er heute einem Haftrichter vorgeführt.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge hatten sich die beiden Männer im Laufe des Abends beim Feiern in der Innenstadt kennengelernt und sich am Morgen in den hannoverschen Stadtteil Linden begeben, um dort noch weitere Bars aufzusuchen.

An der Limmerstraße, in Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Am Küchengarten, griff der 22-Jährige seinen Trinkkumpan unvermittelt, hinterrücks an, stieß ihn zu Boden, zog dessen Geldbörse aus der Hosentasche und lief in Richtung Küchengarten davon.

Dem Opfer gelang es, sich schnell aufzurappeln und den Räuber wenig später, kurzzeitig zu stellen. Um den Messebesucher abzuschütteln, setzte der 22 Jahre alte Mann ein Messer ein, schlug mit dem Griff gegen dessen Kopf und bedrohte ihn. Aufgrund der hierbei erlittenen Schädelverletzung und Schnittwunden transportierte ein Rettungswagen den Slowenen zur ärztlichen Versorgung in eine nahegelegene Klinik.

Zwei zwischenzeitlich auf die Situation aufmerksam gewordene Zeugen (28 und 42 Jahre alt) alarmierten die Polizei - Beamte nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen daraufhin noch im Bereich Küchengarten vorläufig fest.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. /zim, st

