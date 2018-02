POL-EN: Wetter- Schwerer Verkehrsunfall auf der Schwelmer Straße

Wetter (ots) - Am 26.02.2018 fuhr ein 64-jähriger Gevelsberger mit seinem Ford Transit, um 15:50 Uhr, auf der Schwelmer Straße in Richtung Gevelsberg. Ein Fußgängern, ein 51-jähriger Gevelsberger, ging auf dem rechten Gehweg neben der der Schwelmer Straße. In Höhe der Hausnummer 78 trat der 51-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von dem Transitfahrer erfasst. Der 51-jährige erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Transit wurde sichergestellt. Warum der 51-jährige plötzlich auf die Fahrbahn trat, muss noch ermittelt werden.

