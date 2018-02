POL-EN: Sprockhövel - Kioskinhaberin beschimpft und geschlagen

Sprockhövel (ots) - Am 26.02.2018, gegen 06.00 Uhr, betrat ein 53-jähriger Schwelmer den Verkaufsraum eines Kiosks an der Straße Rathausplatz. Er bestellte eine Tasse Kaffee und steckte sich eine Zigarette an. Die Inhaberin machte ihn darauf aufmerksam, dass dies nicht gestattet sei. Sie wurde daraufhin von dem Kunden beleidigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte zog sich bei der Tat leichte Verletzungen zu. Der Täter entfernte sich nach der Tat, konnte jedoch aufgrund der guten Beschreibung ermittelt werden.

