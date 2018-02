Ennepetal (ots) - In der Nacht zum 25.02.2018 kam es auf einem Schulgelände an der Peddinghausstraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Die Täter zerschlugen an einem Überstand im Außenbereich mehrere Leuchtstoffröhren und zerstörten ein Fenster. Anschließend kletterten sie in einen Klassenraum und verwüsteten ihn.

