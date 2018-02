POL-EN: Ennepetal - Weißer Pkw VW Passat entwendet

Herdecke (ots) - Am 23.02.2018, zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf der Kirchstraße in Höhe eines Seniorenheimes einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw VW Passat. Das Fahrzeug wurde 2014 erstzugelassen und hat einen Kilometerstand von etwa 190000 km.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell