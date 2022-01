Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Zwei Einsätze an Silvester und Neujahr

Sankt Augustin (ots)

Rund um den Jahreswechsel wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu zwei Einsätzen gerufen.

Am Silvesterabend um 21 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einheit Mülldorf in eine Wohnung an der Bonner Straße im Zentrum. Durch Brennpaste ist ein Tischgrill in Brand geraten. Die Bewohner haben die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Kleinlöschgerät konnte der kleine Brand abgelöscht werden. Der Tischgrill wurde aus der Wohnung ins Freie gebracht und die Wohnung gelüftet. Verletzt wurde niemand.

Um 00:08 Uhr erfolgte die Alarmierung zum ersten Einsatz des neuen Jahres der Einheiten aus Menden, Meindorf, Mülldorf sowie Bonn-Geislar und des Einsatzleitwagens aus Hangelar zu einem Hochhaus in der Mittelstraße in Menden. Dort brannte auf dem Balkon einer Wohnung im 14. Obergeschoss ein Bettgestell und ein Schrank. Das Feuer drohte auf die Wohnung überzuschlagen. Die Schreibe eines zum Balkon gerichteten Küchenfensters war bereits geborsten.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung mit einem C-Rohr vor und löschte das Feuer. In der Wohnung und im Hausflur war eine starke Rauchentwicklung entstanden. Es wurden drei Vögel mit Käfig aus der Wohnung gerettet und an den Bewohner übergeben. Die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen und Nachbarwohnungen wurden kontrolliert, wurden aber nicht in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Brandwohnung und der Hausflur entraucht. Verletzt wurde niemand.

Unter der Leitung des stv. Leiters der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Sascha Ziegenhals, waren ca. 40 Kräfte im Einsatz. Die Mittelstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Abgesehen von diesen beiden Einsätzen war der Jahreswechsel für die Feuerwehr Sankt Augustin sehr ruhig.

