FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Etagenwohnung

Sankt Augustin (ots)

Die Einheiten der Feuerwehr Sankt Augustin aus Mülldorf, Menden und Niederpleis sowie der Tagesalarm wurden um 12:09 Uhr am Donnerstag Mittag in den Stadtteil Mülldorf alarmiert. In einer Wohnung im 1. OG in den Südarkarden (Südstraße) über einem Discounter brannte Unrat in einem Zimmer.

Die Feuerwehr ging mit zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor und konnte das Feuer schnell löschen. Der Unrat wurde aus der Wohnung ins Freie gebracht. Die Wohnung wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Überliegende Wohnungen wurden ebenfalls kontrolliert. Hier waren aber keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

In der Wohnung war niemand anzutreffen. Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur ca. 35 Einsatzkräfte. Der Einsatz dauerte ca. 1 Stunde.

