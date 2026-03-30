Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dieseldiebstahl auf der A4 und der A9

Thüringer Autobahnen (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden auf dem Parkplatz Habichtsfang an der A4 in Fahrtrichtung Dresden insgesamt 800 Liter Diesel aus zwei Fahrzeugen entwendet.

Beide betroffenen Sattelzüge standen aufgrund ihrer Ruhezeit auf dem Parkplatz. Aus einem Sattelzug wurden 500 Liter und aus dem anderen 300 Liter Diesel aus dem Tank gestohlen. Die jeweiligen Schutzvorrichtungen an den Tankdeckeln wurden beschädigt.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag 04:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr.

Der Wert des entwendeten Diesels beläuft sich schätzungsweise auf 1840 Euro.

Ebenfalls kam es zum Dieseldiebstahl auf dem Parkplatz Himmelsteiche an der A9 in Fahrtrichtung München. Hier entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag ca. 700 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank eines Sattelzuges. Der Schaden beläuft sich auf 1400 Euro. Der Tatzeitraum kann hier nicht näher eingegrenzt werden.

Von den jeweiligen Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter 036601 700 oder poststelle.api@polizei.thueringen.de entgegen.

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