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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer auf der Autobahn - mehrere Fahrzeuge wurden angegriffen

A38 (ots)

Am vergangenen Wochenende trieben Planenschlitzer ihr Unheil auf der A38. Auf verschiedenen Parkplätzen wurden mehrere Lkws angegriffen.

Auf dem Parkplatz Galgenberg in Fahrtrichtung Leipzig schlitzen gegen 03:00 Uhr morgens vier unbekannte Täter die Plane eines Lkw auf und entwendeten anschließend mehrere Paletten mit hochwertigen Schuhen. Der Warenwert wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Als der Lkw-Fahrer den Diebstahl bemerkte, flüchteten die Täter weiter auf der Autobahn in Richtung Leipzig.

Außerdem wurden jeweils ein Lkw auf dem Parkplatz Kesselberg in Fahrtrichtung Leipzig und auf der Rastanlage Eichsfeld in Fahrtrichtung Göttingen angegriffen. Hier schlitzten unbekannte Täter mehrere Löcher in die Planen der Auflieger, um sich Zugang auf die Ladeflächen zu verschaffen. Anschließend wurden mehrere Pakete aufgerissen. Entwendet wurde aus beiden Lkws jedoch nichts.

Alle drei Vorfälle ereigneten sich in der Nacht von Freitag zu Samstag, in einem Zeitraum von 18:00 bis 08:00 Uhr.

Verkehrsteilnehmer, welche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter 036601 700 oder poststelle.api@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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