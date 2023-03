Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Person durch Unfall lebensbedrohlich verletzt

Bild-Infos

Download

A4 Höhe Mühlberg (ots)

Gestern Abend wurde eine Person bei einem Unfall auf der A4 lebensbedrohlich verletzt. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die A4 zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Gotha in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen und seinem Vorwegweiser und fuhr anschließend über alle Fahrspuren nach links in die Mittelleitplanke. Von dort aus wurde es auf den rechten Fahrstreifen zurückgeworfen, wo es zur seitlichen Kollision mit einem LKW kam. Anschließend bewegte sich der PKW nach rechts von der Fahrbahn weg, durchfuhr den dortigen Grünstreifen und stürzte eine steile Böschung hinab. Der Fahrzeugführer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Es entstand Sachschaden von ca. 38.000 EUR. Der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main musste für die Unfallaufnahme und Bergung etwa 1h und 40min gesperrt werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell