Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrere Unfalltote durch Geisterfahrer

Leinefelde (ots)

Ein deutscher Pkw Mercedes fuhr vom Parkplatz Eichsfeld auf der Richtungsfahrbahn Leipzig in Fahrtrichtung Göttingen. Nach ca 3 km kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß sind die 3 Insassen der Fahrzeuge verstorben. Der Mitsubishi wurde dabei so deformiert, dass die Feuerwehr diese herausschneiden mussten. Zur Unfallaufnahme ist die BAB in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell