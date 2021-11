Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer führt zu Unfall eines Pkws auf der BAB 9

Bad Lobenstein (ots)

Am Montag gegen 16:15 Uhr war ein Pkw auf der Richtungsfahrbahn München der A 9 in eine Baustelle gefahren. Auf winterglatter Fahrbahn hatte der Mercedes einen Defekt in Form eines Reifenplatzers. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Rudolphstein verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mini-Gleitwand. Die auf ca. 40 m verschoben wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallschaden wurde mit insgesamt 3.000 EUR beziffert. Eine Stunde nach dem Unfall war die Mittelleitplanke wieder gerichtet und der Verkehr konnte wieder ungehindert die Baustelle passieren.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell