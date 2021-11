Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gigaliner kontrolliert und mehrere Verstöße festgestellt

Hermsdorf (ots)

Beamte der Kontrollgruppe gewerblicher Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion kontrollierten am Hermsdorfer Kreuz einen sogenannten Gigaliner. Die Gigaliner unterliegen besonderen Bestimmungen zur Teilnahme am Straßenverkehr, ohne dabei als Großraum- und Schwertransport zu gelten. Das Fahrzeug war mit Strohballen beladen, die von Deutschland nach Österreich überführt werden sollten. Bei der Kontrolle ergaben sich mehrere Verstöße. Unter anderem gegen Sozialvorschriften, da wiederholt die täglichen Ruhezeiten verkürzt wurden. Der Fahrer hatte bereits seit einem Jahr keine gültige Qualifikation als Berufskraftfahrer. Obwohl die Fahrzeugkombination eine Überlänge haben darf, wurde gegen die Beschränkungen der Abmaße verstoßen. Das Fahrzeug war zu breit und zu lang durch den Überstand der Ladung, wofür keine Genehmigung eingeholt worden war. Insgesamt wurde die zulässige Gesamtmasse von 40 Tonnen um vier Tonnen überschritten. Die Beamten bemängelten außerdem die fehlende Ladungssicherung und der Fahrer hatte sich nicht an Fahrwegbestimmungen gehalten, die für sein Fahrzeug vorgelegen hätten. Dem Transport wurde aus diesen Gründen die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurden auch gegen das Transportunternehmen Ermittlungen eingeleitet.

