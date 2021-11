Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall bei nicht angepasster Geschwindigkeit und glatter Fahrbahn der BAB 71

Meiningen (ots)

Mit einem Pkw BMW fuhr am Montagvormittag ein Mann auf der A 71 in Richtung Schweinfurt. Zwischen den Anschlussstellen Dreieck Suhl und Meiningen-Nord hatte der Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse bei winterlichen Bedingungen angepasst. Der BMW geriet außer Kontrolle und kollidierte mit der rechten und mittleren Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste mit Totalschaden geborgen werden. An den Verkehrseinrichtungen entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell