Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt.

Schleiz (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin ein Lkw mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle, konnte beim 53-jährigen, deutschen Lkw-Fahrer alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme im nahegelegenen Klinikum durchgeführt und der Führerschein des uneinsichtigen Fahrzeugführer beschlagnahmt. Den Lkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem muss er sich wegen festgestellter Verstöße bezüglich des Fahrpersonalgesetzes verantworten.

