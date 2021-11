Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 2. Ergänzung zu den Meldungen vom 17.11.2021, 12:21 Uhr und 12:44 Uhr "Lkw auf der BAB 71 in Brand geraten"

Erfurt (ots)

Aufgrund des Unfalls sind beide Richtungsfahrbahnen der A 71 bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Schweinfurt wird an der Anschlussstelle Erfurt-Nord abgeleitet. In Fahrtrichtung Sangerhausen wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erfurt-Stotternheim von der A 71 abgeleitet. Gegen 13:00 Uhr waren die Löscharbeiten der Kameraden der Feuerwehr abgeschlossen.

