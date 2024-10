Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit vor und Randale im Haus

Hildburghausen (ots)

Zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahre gerieten Dienstagabend vor einem Haus in der Coburger Straße in Hildburghausen in Streit. Das Streitgespräch verlagerte sich nach kurzer Zeit in die Unterkunft. Der Ältere von beiden hat dort jedoch ein Hausverbot. Im Inneren rastete der 31-Jährige nun vollends aus, randalierte in seinem Zimmer, entleerte einen Feuerlöscher und löste damit den Rauchmelder aus, was wiederum die Feuerwehr aus den Plan rief. Bei der Anzeigenaufnahme fanden die Polizisten einen Rucksack voll Diebesgut. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

