Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 20.08.2024 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.45 Uhr in ein Versicherungsbüro auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einem Fenster. Ins Büro an sich gelangten sie jedoch augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: ...

