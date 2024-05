Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: randalierend durch die Stadt gezogen

Bad Salzungen (ots)

Ein 42 jähriger Mann aus Bad Salzungen zog alkoholisiert und randalierend am 10.05.2024 in der Mittagszeit durch die Innenstadt und beschädigte mehrere Gegenstände. Am Niederborn trat er zunächst gegen den Werbeaufsteller eines Geschäftes, welcher in Mitleidenschaft gezogen wurde und zerstörte mehrere Wahlplakate. In der Michaelisstraße zerstörte er mittels einer Bierflasche die Scheibe einer Eingangstür eines Ladens und im weiteren Verlauf das Schauglas eines Aushanges. Hierbei verletzte er sich leicht an der Hand. Als er von der Polizei gestellt wurde, hatte er einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille und wurde in Gewahrsam genommen. In diesem zerstörte er die Matratze seiner Haftzelle. Der Mann wurde wegen mehrfacher Sachbeschädigung angezeigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell