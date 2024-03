Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Wohnhaus eingebrochen

Trusetal (ots)

In der Zeit von Samstagabend 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein mehrgeschossiges Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße in Trusetal ein. Die Unbekannten waren nach aktuellen Erkenntnissen lediglich in der unteren Etage unterwegs und entwendeten dort Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie zwei ausgestopfte Tiere. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0077362/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell