Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 22-Jährige, die mit ihrem E-Scooters in der Utendorfer Straße in Meiningen unterwegs war. Das an dem Fahrzueg angebrachte Versicherungskennzeichen war abgelaufen und ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Die 22-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell