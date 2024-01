LPI-SHL: Sekt aus Gartenlaube gestohlen

Schmalkalden (ots) - Montagnachmittag kaufte ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden ein. Da er an der Kasse nicht alle Waren bezahlt hatte, sprach ihn ein Mitarbeiter an und wollte ihn am Verlassen des Marktes hindern. Es kam zu einem Handgemenge zwischen dem Ladendieb und dem 29-jährigen Angestellten. Unvermittelt schlug und trat der Unbekannte den Marktmitarbeiter und ...

