Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baumaschinen entwendet

Breitungen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr zwei Baumaschinen, welche auf einer Baustelle in der Straße Sandfleck in Breitungen/Werra abgestellt waren. Der Beuteschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zur Tatort in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0219661 zu melden.

