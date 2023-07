Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitagabend bis Montagnachmittag in ein Haus in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis ein. Das Haus ist seit geraumer Zeit unbewohnt. Er durchwühlte sämtliche Schränke und fand in einem mehrere Wertgegenstände. In einem weiteren Zimmer fand er Schmuck, den er ebenfalls mitnahm. Ein Schaden von etwa 600 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter dem Aktenzeichen 0178024/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell