Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lack zerkratzt - Polizei sicht Zeugen

Suhl (ots)

Bereits am 15.06.2023 kam es in drér Richard-Strauß-Straße in Suhl zu einer Sachbeschädigung eines dort geparkten Opels. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter den Autolack an der Fahrertür und verursachten einen Schaden von mehr als 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

