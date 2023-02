Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teurer Einkauf

Suhl (ots)

Eine 62-Jährige zeigte Montagmittag den Diebstahl ihrer Geldbörse im Inspektionsdienst Suhl an. Zuvor kaufte die Dame in einem Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße in Suhl ein. Ihren Geldbeutel trug die Dame in einer Umhängetasche an ihrem Körper. Auf bislang unbekannte Weise gelangte der Täter an die Geldbörse, was die Geschädigte erst an der Kasse bemerkte. 310 Euro Bargeld steckte der Langfinger ein und legte das geldleere Portmonee samt Dokumente in einen Warenaufsteller und konnte unbemerkt den Laden verlassen. Während der Tat befand sich eine weitere Frau im Einkaufsladen, die möglicherweise weitere Hinweise geben kann. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt, - lange schwarze Haare, - südasiatischer Phänotyp.

Hinweise zur beschiebenen Kundin oder zur Tat selbst nimmt die Suhler Polizei telefonisch (03681 369-0) entgegen. Die gesuchte Zeugin wird ebenfalls gebeten, sich bei der Poizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell